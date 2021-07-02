Признание Bard College нежелательной организацией вызвало сожаление США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Госдеп США выразил сожаление о том, что российский Минюст внес в реестр нежелательных в РФ организаций американский университет Bard College.

"Мы сожалеем, что российское министерство юстиции сочло угрозой образовательную активность университета Bard College в России", - написал в твиттере представитель госдепа Нед Прайс.

We regret that Russia"s Ministry of Justice labeled @BardCollege educational activities in Russia a threat. Bard programs have benefitted thousands of Russian and American scholars and contributed to mutual understanding. We need more, not fewer of these programs. — Ned Price (@StateDeptSpox) July 1, 2021

По словам Прайса, это учебное заведение "принесло пользу тысячам российских и американских учёных, а также способствовало взаимопониманию". Он отметил, что таких программ, напротив, должно быть больше.

"Нам нужно больше, а не меньше таких программ", - подчеркнул представитель госдепа.

Российский Минюст 30 июня включил американский университет Bard College в реестр нежелательных в РФ организаций.

"Бард колледж" стал 35-й иностранной неправительственной организацией (НПО), признанной в России нежелательной.

Как сообщалось, 21 июня Генпрокуратура РФ признала деятельность организации на территории России нежелательной.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации Bard College, США",- заявили в Генпрокуратуре.

Прокуроры посчитали, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В конце марта Координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук.

В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь идет о связи будущего университета, а пока Факультета свободных искусств и наук СПбГУ, с Bard College, получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

В вузе в свою очередь заявляли, что не сотрудничают с нежелательными НКО, а "история партнерства университета с Bard College уходит корнями в конец прошлого века".

Университет свободных искусств и наук создается в результате реорганизации СПбГУ, он станет самостоятельным юридическим лицом.

Позднее СПбГУ сообщил, что ждет разъяснений от Генпрокуратуры РФ по поводу возможности продолжения сотрудничества с Bard College, который обвиняют в финансировании организациями, признанными в России нежелательными, следует из материалов ректорского совещания.

Руководством вуза 5 апреля было направлено обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой "дать оценку возможности продолжения сотрудничества Факультета свободных искусств и наук СПбГУ с Bard College с точки зрения законодательства РФ.

Заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин также направлял в Bard College запрос о том, не привлекают ли американские коллеги для обеспечения сотрудничества с Факультетом свободных искусств пожертвования организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной; является ли фонд "Открытое общество", учрежденный Соросом и признанный в РФ нежелательным, жертвователем в эндаумент-фонд Bard College для развития программ СПбГУ по направлению "Искусства и гуманитарные науки".

"В ответе, полученном из Bard College, не содержится необходимой информации", - сообщил заместитель ректора по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов в виртуальной приемной.

Bard College - это частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк, он существует с 1860 года.