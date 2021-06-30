Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

Минюст включил американский университет Bard College в реестр нежелательных организаций

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский университет Bard College, деятельность которого признана нежелательной в РФ, пополнил соответствующий реестр министерства юстиции.

"Бард колледж" стал 35-й иностранной неправительственной организацией (НПО), признанной в России нежелательной.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности этой НПО. Прокуроры посчитали, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В конце марта координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук.

В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь идет о связи будущего университета, а пока факультета свободных искусств и наук СПбГУ, с "Бард колледжем", получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

Bard College - частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк, он существует с 1860 года.

Bard College Минюст РФ

Новости по теме

Новости

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России

Эксперты предупредили о появлении фальшивых сайтов для QR-кодов

Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации

Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации

Роскомнадзор направил запрос по поводу еще шести VPN-сервисов

Курортный сбор введут в Калининграде и приморских городах области

Курортный сбор введут в Калининграде и приморских городах области
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Челябинский губернатор после жалобы Путину назвал сроки запуска метро

РКН ограничил доступ к 19 ресурсам, генерирующим поддельные QR-коды

РКН ограничил доступ к 19 ресурсам, генерирующим поддельные QR-коды
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Пожаловавшейся Путину свердловчанке обещали подвести газ в 2023 году

Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе

Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');