Минюст включил американский университет Bard College в реестр нежелательных организаций

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский университет Bard College, деятельность которого признана нежелательной в РФ, пополнил соответствующий реестр министерства юстиции.

"Бард колледж" стал 35-й иностранной неправительственной организацией (НПО), признанной в России нежелательной.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности этой НПО. Прокуроры посчитали, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В конце марта координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук.

В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь идет о связи будущего университета, а пока факультета свободных искусств и наук СПбГУ, с "Бард колледжем", получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

Bard College - частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк, он существует с 1860 года.