У генпрокурора спросили, чем Bard College опасен для России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов запросил у генпрокурора Ивана Краснова "факты и обстоятельства, свидетельствующие что деятельность Bard College представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России, на основании которых колледж признан нежелательным.

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

21 июня Генпрокуратура России признала деятельность университета на территории России нежелательной, указав, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности российского государства. Российский Минюст 30 июня включил Bard College в реестр нежелательных для России организаций.

Шишлов отметил, что эти решения приведут к прекращению многолетнего сотрудничества и запланированных образовательных программ.

"Признание Bard College нежелательной организацией затруднит дальнейшее сотрудничество российских образовательных и научных организаций с зарубежными и, как следствие, реализацию гражданами гарантированного Конституцией Российской Федерации права на образование. Информация об основаниях для принятия такого решения должна быть открытой для граждан", - говорится в обращении омбудсмена.

Bard College - это частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк, он существует с 1860 года. Санкт-Петербургский государственный университет сотрудничал с колледжем с 1997 года, в ноябре 2019 года там был открыт представительский офис СПбГУ.

За счет этого партнерства был создан первый в России факультет свободных искусств и наук, основанный на принципах либерального образования. В начале 2021 года стало известно о выходе Университета свободных искусств и наук из состава СПбГУ, подразделение должно стать самостоятельным юридическим лицом. Предполагалось, что вуз возглавит председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, который является деканом факультета.

В конце марта координационный совет российских НКО попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания такого Университета свободных искусств и наук. В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь шла о связи будущего университета, а пока факультета СПбГУ, с Bard College, получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

СПбГУ уже уведомил Бард колледж о прекращении сотрудничества.