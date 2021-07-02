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Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил журналистам об обеспокоенности США быстрым ростом ядерного арсенала Китая, подчеркнув необходимость диалога между ядерными державами для снижения опасности ядерной войны.

"Поступающие сообщения свидетельствуют о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем, возможно, предполагалось ранее", - сказал он.

Он отметил, что складывающаяся ситуация "демонстрирует, почему в интересах всех ядерных держав напрямую говорить друг с другом о снижении ядерной опасности и предотвращении просчетов".

По словам дипломата, наращивание Китаем военной мощи, в том числе ядерной, "вызывает вопросы о намерениях КНР, а для нас - поднимает уровень важности принятия практических мер по снижению ядерных рисков".

Прайс отметил, что "быстрое наращивание арсенала стало труднее скрывать, и это демонстрирует, как КНР, похоже, отклоняется от десятилетней ядерной стратегии, основанной на минимальных средствах сдерживания".

"Мы призываем Пекин к сотрудничеству с нами в разработке практических мер по снижению рисков дестабилизации в сфере гонки вооружений, потенциально нарастающей напряженности", - сказал Прайс.

Он подчеркнул: "Именно поэтому президент Байден на встрече с президентом Путиным придавал первостепенное значение стратегической стабильности. Та же основа, то же обоснование применимы и к взаимодействию с другой ядерной державой - КНР".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности располагают 13 080 ядерными боеприпасами на начало 2021 года. Это меньше показателя в 13 400 единиц, которыми эти страны обладали в начале 2020 года, указывают в SIPRI.

США Китай Нед Прайс

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