Блинкен выразил беспокойство в связи с ростом ядерного арсенала Китая

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел государств Юго-Восточной Азии выразил беспокойство в связи с резким ростом ядерного арсенала Китая. Об этом сообщает Axios.

Блинкен также призвал КНР прекратить провокации в Южно-Китайском море и выразил озабоченность по поводу нарушения прав человека в Тибете, Гонконге и Синьцзяне.

Пекин и Вашингтон не имеют взаимных соглашений о контроле над вооружениями. При этом США неоднократно призывали КНР заключить трехсторонний договор по предотвращению распространения ядерного оружия совместно с Россией. В июле прошлого года власти Китая заявили, что не собираются принимать приглашение США начать трехсторонние переговоры.

В прошлом месяце Федерация американских ученых указала, что Китай располагает примерно 350 действующими ядерными боеголовками.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности располагают 13 080 ядерными боеприпасами на начало 2021 года. Это меньше показателя в 13 400 единиц, которыми эти страны обладали в начале 2020 года, указывают в SIPRI.