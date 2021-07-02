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Военные США передали афганскому правительству авиабазу Баграм

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американские военные передали афганской стороне крупнейшую авиабазу Баграм. Об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство обороны республики.

Передача афганской армии базы Баграм означает, что большинство из 2,5-3,5 тыс. американских военных покинули Афганистан, отмечает телеканал.

Американские военные использовали базу Баграм, расположенную в 60 км от Кабула, на протяжении почти двух десятилетий.

Накануне и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллах Мухаммади в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил стратегическое и военное сотрудничество между двумя странами, сообщил пресс-центр оборонного ведомства Афганистана.

"Министр обороны США высоко оценил активную и заметную роль афганских сил обороны и безопасности в борьбе с терроризмом, отметив, что США привержены долгосрочному сотрудничеству с Афганскими силами обороны и безопасности в областях финансирования, оборудования и профессиональной подготовки", - говорилось в сообщении.

В свою очередь Мухаммади поблагодарил Соединенные Штаты за их постоянное сотрудничество с народом и правительством Афганистана в финансировании, оснащении и обучении сил обороны и безопасности, особенно в финансировании и увеличении количества самолетов афганских ВВС.

США начали вывод остававшихся в Афганистане военных 1 мая и должны полностью уйти из страны к 11 сентября.

США Афганистан

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