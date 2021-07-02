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Пентагон принял решение сменить командующего контингентом в Афганистане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американское командование на фоне вывода войск США из Афганистана приняло решение сменить командующего контингента в этой стране генерала Скотта Миллера на главу Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Фрэнка Маккензи, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Министр обороны Ллойд Остин одобрил передачу командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера к генералу Френку Маккензи... Все полномочия, которые есть в настоящее время у генерала Миллера... перейдут генералу Маккензи в ближайшие недели", - сказал он на брифинге.

Он уточнил, что смена командования займет некоторое время и завершится позднее в июле. По его словам, генерал пока что покинул Кабул и вернется туда через несколько дней. Также Кирби подтвердил появлявшуюся ранее информацию, что США должны завершить вывод контингента из Афганистана к концу августа. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.

Ранее президент США Джо Байден опроверг появившиеся на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни.

Некоторые партнеры Вашингтона уже окончили вывод своих сил из Афганистана.

США Пентагон Афганистан Джон Кирби Скотт Миллер Фрэнк Маккензи

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