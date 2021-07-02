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Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан
Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Террористы из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) стягивают силы в Афганистане, используя неоправданную паузу в переговорах по афганскому урегулированию, это вызывает обеспокоенность Москвы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Важно обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. И те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот процесс еще больше затянуть, конечно, должны задуматься над последствиями этих действий для своей родины", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул: "Нас это волнует, поскольку в основе безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в основе их поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе со странами, которые являются нашими союзниками".

"Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы", - сказал российский министр.

Он отметил, что российская сторона пытается вразумить политические круги, указать им на необходимость прекратить затягивание процесса переговоров о формировании переходного правительства, и делает это в том числе в составе "расширенной тройки" (Россия, Пакистан, США, Китай).

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Сергей Лавров МИД РФ Афганистан ИГ

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