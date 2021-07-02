Байден опроверг сообщения о выводе войск из Афганистана в ближайшие дни

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Окончательный вывод американского военного контингента из Афганистана не предвидится в ближайшие несколько дней, Вашингтон завершит этот процесс, как и планировалось, к сентябрю. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Нет", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, завершится ли процесс вывода контингента из Афганистана в течении нескольких дней.

По его словам, американские военные четко придерживаются плана по завершению вывода войск к сентябрю.

Таким образом, Байден опроверг появившиеся ранее на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни. Об этом, в частности, сообщал телеканал CNN, ссылаясь на представителя минобороны.

"Эта неделя может стать критической в деле вывода войск и завершения процесса их возвращения", - сказал в эфире CNN представитель Пентагона.

В то же время, как сообщил CNN высокопоставленный чиновник американской администрации, около 1 тыс. военнослужащих США после официального вывода войск могут остаться в стране для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта города.

Ранее в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм в Афганистане в рамках операции по выводу войск из этой страны. По данным агентства Associated Press, это означает, что большинство из контингента в 2,5-3,5 тыс. американских военных уже не на афганской территории, подчеркивает AP.

Центральное командование ВС США в свою очередь сообщало, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.