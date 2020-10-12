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Запуск российско-европейской миссии на Марс запланировали на осень 2022 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запуск межпланетной космической станции ExoMars в рамках совместной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и "Роскосмоса" по поиску следов жизни на Красной планете планируется осуществить в конце сентября 2022 года, следует из данных, опубликованных ЕКА.

Согласно новым данным, российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября в 17:10 с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Красную планету после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18:32.

В марте текущего года ЕКА и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars – совместная программа Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Красной планеты первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль затем разбился при посадке на плато Меридиана.

ExoMars Роскосмос ЕКА

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