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Терпящее бедствие в Черном море украинское судно отбуксируют в Очаков

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно, которое ночью подало сигнал бедствия в Черном море, буксирует в Очаков катер морской охраны Государственной пограничной службы Украины "Балаклава".

В погранслужбе настаивают, что "российских военных или пограничных кораблей, которые, по сообщениям некоторых информационных ресурсов, пришли на помощь украинским рыбакам, экипаж "Балаклавы" не заметил".

Потерявшее управление судно было обнаружено пограничниками в 25 милях к югу от Тендровской косы. По словам капитана, рыбаки оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность, и обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.

Ранее в Росморречфлоте заявили, что ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, находившийся ближе всего к месту аварии, принял сигнал и был направлен к терпевшему бедствие судну.

В Минобороны Украины опровергли это заявление, сообщив, что российский крейсер "Ивановец" и сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Украина Очаков Росморречфлот

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