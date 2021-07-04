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Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Удара стихии ожидают на Кубе и во Флориде

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах
Прохождение тропического шторма "Эльза" через Санто-Доминго (Доминиканская Республика)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Эльза", обрушившийся на южное побережье Гаити и Доминиканской Республики в субботу, унес жизни по меньшей мере троих человек в Карибском регионе, сообщает Associated Press.

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По данным Карибского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, одна смерть зарегистрирована в Сент-Люсии. В Доминиканской Республике 15-летний подросток и 75-летняя женщина погибли под обрушившимися стенами.

За день до первых смертельных случаев, когда "Эльза" с урагана первой категории ослабла до уровня тропического шторма, стихия обрушилась на несколько островов в Карибском море. По данным Национального центра ураганов в Майами, скорость ветра достигала 110 км/ч.

Наиболее пострадавшим оказался Барбадос. Там более 1 тыс. человек сообщили о повреждениях своего жилища, а 62 дома были полностью разрушены. Ветер повалил множество деревьев и повредил линии электропередач по всему острову, сотни людей по-прежнему остаются без света.

Власти Гаити в соцсетях призвали людей, живущих рядом с водой и горными склонами, эвакуироваться из-за шторма. Associated Press поясняет, что страна уязвима для оползней и наводнений из-за распространенной эрозии почв и обезлесения.

По прогнозам синоптиков, далее "Эльза" обрушится на Кубу, а затем на американское побережье во Флориде.

На Кубе выпущено предупреждение для жителей шести провинций, в некоторых из которых, отмечает Associated Press, наблюдается большое число зараженных коронавирусом. Это вызывает опасения, потому что, если людям потребуется временное убежище, они будут вынуждены собираться вместе большими группами.

Как сообщалось, губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 округах штата из-за приближения тропического шторма "Эльза". Ожидается, что ураган обрушится на побережье Флориды в начале следующей недели.

Карибы Гаити Доминиканская Республика Куба Флорида Эльза

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