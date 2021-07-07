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Шторм "Эльза" перерос в ураган по мере приближения к побережью Флориды

Шторм "Эльза" перерос в ураган по мере приближения к побережью Флориды
Мешки с песком у входа в ресторан во Флориде
Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Эльза" в ночь на среду усилился до урагана первой категории и приближается к северному побережью американского штата Флорида, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

Центр "Эльзы" во вторник по состоянию на 20:00 по местному времени (03:00 по московскому времени в среду) находился примерно в 165 км к юго-юго-западу от Тампы (Флорида) и двигался на север. Скорость ветра достигает 120 км/ч.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган, как ожидается, обрушится на береговую часть штата между утром 8:00 и 9:00 по восточному времени США (15:00-16:00 по московскому времени) в районе залива Тампа.

В 15 округах Флориды введен режим чрезвычайной ситуации.

Ураган, как отмечают СМИ, может помешать поисково-спасательным работам и разбору завалов на месте рухнувшего 24 июня задания в Майями. По состоянию на вторник была подтверждена гибель 36 человек, 109 все еще числятся пропавшими без вести.

Ранее "Эльза" обрушилась на островные государства в Карибском регионе. Стихия унесла жизни не менее трех человек в Сент-Люсии и Доминиканской Республике, на Барбадосе и Гаити ветром повредило дома и линии электропередач. Затем шторм обрушился на Кубу.

США Флорида Эльза

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