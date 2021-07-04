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В 15 округах Флориды введен режим ЧС из-за приближения урагана "Эльза"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 округах штата из-за приближения тропического шторма "Эльза". Соответствующее распоряжение и пресс-релиз были опубликованы на официальном сайте губернатора Флориды.

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Согласно документу, режим ЧС вводится в округах Шарлотт, Ситрэс, Коллиер, Де-Сото, Харди, Эрнандо, Хиллсборо, Ли, Леви, Мэнати, Майами-Дейд, Монро, Паско, Пинелас и Сарасота.

Ожидается, что ураган обрушится на побережье Флориды в начале следующей недели.

Как сообщалось, ураган "Эльза" сформировался в Атлантическом океане. Он уже достиг Гаити и Доминиканской Республики и направляется к Кубе и американскому побережью во Флориде. Пока это ураган первой из пяти категорий, скорость его ветра достигает 130 км/ч. По прогнозам Национального ураганного центра в Майами, когда "Эльза" достигнет Флориды, ураган ослабеет до тропического шторма.

"Эльза" стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне. Обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.

США Флорида Эльза

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