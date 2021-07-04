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Талибы за день получили контроль над 13 районами Афганистана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана, сообщают пакистанские СМИ.

Это максимальное количество районов, которое талибами удавалось захватывать за такое короткое время.

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В частности талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

В свою очередь в Минобороны Афганистана заявили, что за истекшие сутки были ликвидированы 224 талиба в ходе боев в девяти провинциях страны. В министерстве пообещали отбить назад районы, захваченные талибами.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан". С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.

Афганистан Талибан

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