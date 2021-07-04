Талибан вынудил около сотни афганских военных отступить в Таджикистан

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков движения "Талибан" (признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) отступили еще 94 афганских военных, сообщил пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Сообщается, что 4-го июля в 18:00 часов вооружённая группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон афганской провинции Бадахшан.

"94 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке "Шохон" Пограничного отряда "Ш. Шохин" и вошли на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники Таджикистан, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим военнослужащим правительственных войск Афганистана перейти на территорию Таджикистана".

"С учётом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения очередного пересечения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан", - сообщает пресс-центр.

Обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем таджикских пограничников.

Ранее вечером в воскресенье президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили тревожное развитие военно-политической ситуации в Афганистане.

"Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорилось в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Свыше 300 военнослужащих Афганистана 3 июля после боев с талибами пересекли государственную границу Таджикистана. Перед этим, 27 июня под натиском талибов на территорию Таджикистана через 1-й пост погранотряда "Шахритус" вынуждены были перейти 17 афганских военнослужащих. Ранее, 22 июня 134 военнослужащих афганских правительственных сил были вынуждены отступить от порта (на берегу реки Пяндж) "Шерхан-Бандар" провинции Кундуз на территорию Таджикистана.

Боевики движения "Талибан" за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

В свою очередь в Минобороны Афганистана заявили, что за истекшие сутки были ликвидированы 224 талиба в ходе боев в девяти провинциях страны. В министерстве пообещали отбить назад районы, захваченные талибами.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан". С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.