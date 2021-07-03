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Более 300 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Свыше 300 военнослужащих Афганистана после боев с талибами (участники запрещенного в РФ движения "Талибан") пересекли государственную границу Таджикистана, сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

В сообщении отмечает, что село Овез уезда Хохон, уезд Шахрибузург и село Зираки уезда Рогистон были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон".

Пресс-служба сообщает, что более 300 афганских военнослужащих в целях сохранения личного состава пересекли госграницу Таджикистана. Пограничники разрешили отступающим военным перейти на территорию Таджикистана.

В сообщении подчеркивается, что обстановка на границе находится под полным контролем пограничников Таджикистана.

27 июня под натиском талибов на территорию Таджикистана через 1-й пост погранотряда "Шахритус" вынуждены были перейти 17 афганских военнослужащих. До этого, 22 июня, 134 военнослужащих афганских правительственных сил были вынуждены отступить с порта "Шерхан-Бандар" провинции Кундуз на территорию Таджикистана.

Афганистан Талибан Таджикистан

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