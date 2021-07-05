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Джонсон представит план ослабления ограничений, связанных с COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля представит обновленный план по снятию ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Часть ограничений могут снять 19 июля. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено 12 июля после оценки показателей вакцинации и рисков, связанных с новыми штаммами коронавируса.

Ранее власти Великобритании последовательно ослабляли карантинные меры, начав с открытия школ в марте. Последний этап снятия ограничений был намечен на 21 июня, но Джонсон продлил этот срок на фоне распространения индийского штамма COVID-19.

Джонсон также отвергал предположения, что ограничения можно будет отменить до 19 июля. Он пояснял, что, хотя вакцинация продвигается очень успешно, одновременно с тем растет заболеваемость более заразным вариантом COVID-19 "Дельта" (индийский штамм), и Национальная система здравоохранения испытывает давление.

Число зараженных коронавирусом в Великобритании за последние семь дней выросло на 67% по сравнению с предыдущей неделей. При этом за этот срок было зарегистрировано 122 смерти от болезней, связанных с COVID-19, что в два раза меньше показателей прошлой недели.

В Великобритании около 86% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, а полностью привились 63,4% взрослых.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 4,7 млн заражений, более 128 тысяч инфицированных скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус Борис Джонсон

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