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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
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В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании зарегистрировали более 27,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные британского правительства.

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Для сравнения, днем ранее этот показатель в Великобритании составил 24,2 тыс. При этом в России за сутки коронавирус выявили еще у 24 353 человек.

За минувшие 24 часа в Великобритании зафиксировано девять летальных исходов от COVID-19.

Согласно информации правительства, 67% населения страны получили как минимум первую дозу вакцины, около 50% прошли полную вакцинацию от коронавируса.

За время пандемии в Великобритании выявили 4,9 млн случаев COVID-19, 128 тыс. из них имели летальный исход.

Великобритания коронавирус

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