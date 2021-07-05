В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании зарегистрировали более 27,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные британского правительства.

Для сравнения, днем ранее этот показатель в Великобритании составил 24,2 тыс. При этом в России за сутки коронавирус выявили еще у 24 353 человек.

За минувшие 24 часа в Великобритании зафиксировано девять летальных исходов от COVID-19.

Согласно информации правительства, 67% населения страны получили как минимум первую дозу вакцины, около 50% прошли полную вакцинацию от коронавируса.

За время пандемии в Великобритании выявили 4,9 млн случаев COVID-19, 128 тыс. из них имели летальный исход.