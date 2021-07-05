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Китайский регулятор потребовал удалить приложение такси Didi из магазинов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-регулятор потребовал, чтобы из магазинов приложений, работающих в КНР, было удалено мобильное приложение сервиса такси Didi. Это случилось через несколько дней после того, как Didi провела IPO в Нью-Йорке.

Поводом для требования Управление по вопросам киберпространства КНР назвало "серьезное нарушение компанией законодательства в сфере сбора и использования персональных данных".

На прошлой неделе Didi Global Inc. провела IPO объемом $4,4 млрд на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), получив оценку почти в $70 млрд. В конце недели стало известно, что Управление по вопросам киберпространства КНР проверяет Didi Chuxing, китайское подразделение Didi Global, и на время проверки приостановило регистрацию пользователей в сервисе.

В воскресенье регулятор заявил, что предписал Didi устранить проблемы и "обеспечить безопасность персональных данных пользователей".

3 июля вице-президент Didi Ли Минь попытался опровергнуть появившиеся сообщения о том, что компания хранит данные пользователей в США, пообещав засудить каждого, кто утверждает, что компания переводит пользовательские данные за рубеж.

"Как и многие другие китайские компании, имеющие листинг за рубежом, Didi хранит все данные китайских пользователей на серверах в КНР", - написал он в своем аккаунте в соцсети Weibo. "Для нас абсолютно невозможно переносить эти данные в США", - заявил Ли Минь.

4 июля Didi сообщила, что клиенты, ранее скачавшие приложение сервиса, смогут продолжать использовать его.

"Мы искренне благодарим ответственные департаменты, указавшие Didi на необходимость проверки рисков", - заявила компания, пообещав "добросовестно исправить проблемы".

Didi имеет крупную долю на китайском рынке онлайн-заказа такси и собирает крупные объемы пользовательских данных, которые, как утверждают в компании, помогают ей в разработке собственных технологий.

Управление по вопросам киберпространства КНР не уточнило, в каких именно нарушениях подозревает Didi, и сколько времени потребуется на исправление недостатков и возврат приложения компании в магазины.

Согласно правилам, регулятор может проводить проверку в течение 45 дней за исключением особо сложных случаев.

Didi NYSE США Китай Ли Минь

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