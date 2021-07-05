Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель, у которого неделю назад диагностировали коронавирус, был госпитализирован в воскресенье, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Источник в правительстве сообщил, что это эта госпитализация - мера предосторожности, премьер-министра накануне поместили в больницу на 24 часа, чтобы он прошел обследования и тесты. К утру понедельника никакой новой информации о его состоянии нет.

О том, что Беттель заразился коронавирусом, стало известно после того, как он посетил двухдневный саммит лидеров стран ЕС. В мае он сделал первый укол вакцины AstraZeneca и планировал получить следующую дозу препарата 1 июля, но заболел за несколько дней до этой даты.

У премьер-министра наблюдались легкие симптомы заболевания.