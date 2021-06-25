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Bloomberg узнал об отказе лидеров ЕС от встречи с Путиным

Ранее Меркель и Макрон предложили подумать о приглашении президента РФ на саммиты Евросоюза

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения предупредили, что готовы наложить вето на этот документ.

Между тем президент Литвы Гитанас Гауседа по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что Европейский совет будет определять подходящий формат и условия для диалога с Россией.

Науседа подчеркнул, что выступает против идеи Франции и ФРГ о приглашении Путина на один из саммитов Евросоюза.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Меркель предложила пригласить на саммит ЕС Путина, ее поддержал Макрон. По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве - образец того, как можно оживить отношения с Россией.

Саммит ЕС начался 24 июня. В числе прочего, на нем президенты и главы правительств стран ЕС обсуждают тему общего подхода к отношениям с Россией.

ЕС Франция Германия Россия Литва Владимир Путин

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