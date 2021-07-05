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Радиостанция RTL сообщила о тяжелом состоянии премьера Люксембурга

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, у которого ранее подтвердился коронавирус, останется в больнице еще на несколько дней, сообщает в понедельник люксембургская радиостанция RTL.

По ее информации, состояние 48-летнего премьера, в мае сделавшего первую прививку от COVID-19, "оценивается как тяжелое". У него диагностирована кислородная недостаточность.

Беттель поручил министру финансов страны Пьеру Граменью временно взять на себя ведение текущих дел. Ожидается, что премьер пробудет в больнице еще от двух до четырех дней.

В конце июня у Беттеля официально диагностировали коронавирус. Из-за проблем с дыханием его госпитализировали.

Местные СМИ напоминают, что 6 мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, согласно люксембургской программе вакцинации, он должен был получить через восемь недель - 1 июля. Информации о том, сделана ли ему вторая прививка, нет.

Люксембург Ксавье Беттель

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