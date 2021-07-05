Дипмиссии в Грузии осудили факты насилия в Тбилиси

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Дипломатические миссии, аккредитованные в Тбилиси, выступили с совместным заявлением в связи с фактами насилия в понедельник в столице Грузии, где несколько тысяч радикально настроенных граждан сорвали проведение "Марша достоинства" членами ЛГБТ-сообщества и проявили агрессию в отношении журналистов.

"Мы осуждаем сегодняшние насильственные нападения на активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, а также позиции не осуждения такого насилия со стороны государственных лидеров и священнослужителей. Право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией Грузии. Насилие просто недопустимо и не имеет оправдания", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что все, кто подстрекает или угрожает совершить насилие, или совершает насильственные действия, мешает грузинским правоохранительным органам обеспечить мирную и безопасную обстановку, должны предстать перед судом в полном соответствии с принципами верховенства закона.

"Мы призываем всех лидеров Грузии и правоохранительные органы незамедлительно действовать и защитить тех, кто пользуется конституционным правом собираться и выражать свое мнение, защитить журналистов, которые действуют в соответствии с принципами свободной прессы, и публично осудить насилие", - говорится в совместном заявлении иностранного дипломатического корпуса.

Ранее сообщалось, что организация "Тбилиси прайд" отказалась от проведения в понедельник "Марша достоинства", так как "бездействие властей поставило под угрозу жизнь и здоровье многих людей".

Утром в понедельник участники контракции напали на журналистов, обвиняя их в пропаганде идей ЛГБТ-сообщества. В результате двое журналистов доставлены в больницу. По факту нападения на сотрудников СМИ было возбуждено уголовное дело.

Патриархия Грузии осудила это нападение, назвав происшествие "очень печальным, неприемлемым и совершенно недопустимым".

Организация "Тбилиси прайд", в которой объединены представители ЛГБТ и неправительственные организации, с 1 июля начала неделю борьбы за свои права.