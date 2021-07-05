В Тбилиси противники ЛГБТ-сообщества напали на журналистов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Несколько журналистов и операторов в Тбилиси подверглись в понедельник нападению на площади перед парламентом со стороны участников контракции против намеченного в ближайшие часы шествия ЛГБТ-сообщества.

Серьезных травм журналисты не получили. Полицейские отвели их на безопасное расстояние. Нападавшие кричали, что журналисты в Грузии пропагандируют идеи ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, противники проведения шествия, применив силу, разобрали несколько палаток, установленных еще с ноября прошлого года оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД). Полиция в эти действия не вмешивалась.

По информации грузинских СМИ, несколько десятков радикально настроенных молодых людей собрались у офиса неправительственной организации, где находятся организаторы марша ЛГБТ-сообщества. Полицейские не позволяют радикалам ворваться в офис.

Члены ЛГБТ-сообщества в ближайшие часы намерены провести марш на проспекте Руставели в защиту своих прав. Организаторы акции ранее заявили журналистам, что в Грузии грубо нарушаются их права и "насильственные" действия против них организованы Грузинской православной церковью. Лидеры ЛГБТ-сообщества заявили журналистам, что не отказываются от намерения провести в центре Тбилиси шествие.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал членов ЛГБТ-сообщества отказаться от своих планов. При этом в эти часы на проспекте Руставели уже находятся тысячи человек, готовых не допустить марша.