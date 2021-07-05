В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Марш ЛГБТ-сообщества в защиту своих прав, намеченный на понедельник, не состоится, говорится в заявлении, распространенном организацией "Тбилиси прайд".

"Действия властей нам ясно показали, что они не желают выполнять свои обязанности. Бездействие властей поставило под угрозу жизнь и здоровье многих людей, поэтому марш за наше достоинство и права сегодня не состоится, но наша борьба продолжится", - говорится в заявлении "Тбилиси прайд", объединяющей ЛГБТ-сообщество и грузинские неправительственные организации.

Несмотря на отказ от проведения шествия в центре Тбилиси, несколько тысяч радикально настроенных людей остаются в эти часы на проспекте Руставели и пока не расходятся.

Ранее протестующие забрались на балкон офиса "Тбилиси прайд", сорвали с фасада радужный флаг и сожгли его.

Утром толпа напала на журналистов, обвиняя их в пропаганде идей ЛГБТ-сообщества. В результате оператор Первого канала телевидения Грузии был госпитализирован. По факту нападения на сотрудников СМИ было возбуждено уголовное дело.

Патриархия Грузии осудила это нападение, назвав происшествие "очень печальным, неприемлемым и совершенно недопустимым".

"Тбилиси прайд" с 1 июля начала неделю борьбы за свои права. Организаторы акции объявили о проведении в понедельник "Марша достоинства" под лозунгом "Выходи за солидарность".