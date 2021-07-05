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ЕС выделит 25 млн евро Афганистану для борьбы с голодом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз сообщил в понедельник о выделении 25 млн евро на срочную гуманитарную помощь Афганистану для борьбы с голодом.

"Засуха, поразившая страну, усугубляет и без того ужасную ситуацию с политической нестабильностью и конфликтами, а также нынешнюю сильную третью волну пандемии COVID-19", - заявил в понедельник член Еврокомиссии по кризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, в 2021 году, по прогнозам, половина населения Афганистана будет страдать от острой нехватки продовольствия и воды. В результате засухи по меньшей мере 11 млн человек уже оказались в условиях продовольственного кризиса и 3,2 млн – в условиях чрезвычайной продовольственной ситуации.

Новое финансирование дополняет 32 млн евро, уже выделенные Евросоюзом на 2021 год для гуманитарной помощи Афганистану. Эти деньги пойдут на продукты питания, здравоохранение, водоснабжение, санитарно-гигиенические меры, на поддержание гуманитарной логистики.

Брюссель подчеркивает свое неизменное правило: вся гуманитарная помощь ЕС предоставляется не через правительства, а через агентства ООН, международные организации и НКО, в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, чтобы она попадала напрямую нуждающимся людям по всей стране.

ЕС Афганистан

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