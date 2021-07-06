В Великобритании считают, что угроза терроризма в Афганистане будет расти

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Угроза терроризма в Афганистане будет нарастать после вывода оттуда войск иностранной коалиции, заявил в парламенте Великобритании министр обороны страны Бен Уоллес, сообщило издание The Times.

Он отметил, что решение США о выводе своих войск поставило Великобританию и других союзников по НАТО в "очень трудное положение" для продолжения афганской миссии.

"Мы поставлены в положение, когда тоже находимся на этом пути вывода (своих войск - ИФ), с сохранением всех рисков, которые могут возникнуть в будущем, в ближайшие десять-двадцать лет", - сказал министр парламентариям.

Он одновременно отметил, что Великобритания продолжит работать с афганским правительством и "сосредоточится на угрозах, которые исходят из Афганистана, и которые могут расти в направлении Великобритании и ее союзников". Замминистра обороны Джеймс Хиппи при слушаниях в парламенте не исключил, что в случае необходимости британские военные смогут использовать базирующиеся на Кипре самолеты для нанесения ударов по террористам в Афганистане. Такая модель вмешательства извне сейчас используется при полетах над Сирией и Ираком.

Накануне газета The Telegraph со ссылками на свои источники сообщила, что Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане после вывода иностранных войск из страны. Издание отметило, что задачей британских военных в Афганистане будет обучение афганских коллег и пребывание в рядах афганской армии в качестве советников, а также охрана посольства в Кабуле.

На фоне наступления талибов (движение Талибан запрещено в РФ как террористическая организация - ИФ) по всему Афганистану газета цитирует одного из источников: "Талибы контролируют сельскую местность и просто ждут, когда коалиция уйдет. Они при каждой возможности совершенно ясно дают понять, что заключили мир с коалицией, а не с афганским правительством. Страна взорвется".

Вместе с тем, талибы предупредили, что сохранение части иностранного воинского контингента станет нарушением достигнутого с Вашингтоном в Дохе соглашения о выводе войск. В соответствии с соглашением талибы обязались прекратить нападения на иностранные войска до их полного вывода из Афганистана. Шахин отметил, что иностранные посольства не будут нуждаться в вооруженной защите.

"Мы выступаем против иностранных вооруженных сил, а не против деятельности дипломатов, рабочих и неправительственных организаций и посольств. Это то, в чем нуждается наш народ. Мы не будем представлять для них никакой угрозы", - подчеркнул он.

Как сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на афганских военных, американцы уже покинули афганскую авиабазу Баграм. США, как обещал президент Джо Байден, должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября.