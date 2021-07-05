Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с ситуацией на афганской границе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку на фоне непростой ситуации на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку – как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не обсуждает с афганским руководством вопрос о вводе в эту страну воинского контингента.

Ранее в понедельник пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что в ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных.

В ночь на понедельник талибы также взяли под полный контроль несколько уездов афганской провинции Бадахшан, имеющих общую границу с Таджикистаном.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан в апреле. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.