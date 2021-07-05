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В России за сутки коронавирус выявили еще у 24 353 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 24 353 человек
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 353 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки после перенесенной болезни выздоровели 14 540 человек, от коронавируса умерли 654 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве и Санкт-Петербурге - 106 и 100 соответственно.

В российской столице выявлено 6 557 новых случаев COVID-19 за сутки, 5 648 пациентов выздоровели. Вслед за столицей по числу заболевших идут Подмосковье (2 651 случай) и Санкт-Петербург (1 828).

Еще 448 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 362 - в Воронежской области, 340 - в Забайкальском крае, 337 - в Крыму, 331 - в Бурятии, 327 - в Брянской области, по 322 - в Свердловской области, Красноярском крае, 319 - в Иркутской области, 316 - в Пермском крае.

По 297 новых диагнозов - в Омской области, Хабаровском крае, 281 - в Ростовской области, 271 - в Мурманской области, 269 - в Смоленской области, 268 - в Оренбургской области, 251 - в Коми, 237 - во Владимирской области, 231 - в Приморском крае, по 223 - в Архангельской и Тверской областях. Кроме того, 219 случаев - в Ленинградской области, 218 - в Челябинской области, 214 - в Краснодарском крае, 207 - в Волгоградской области, 205 - в Тюменской области, 201 - в Калининградской области, 200 - в Вологодской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 млн 635 тыс. 294 случая коронавирусной инфекции, 138 579 умерших и 5 млн 083 тыс. 441 выписанных.

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