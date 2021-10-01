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Лишь 4% британцев сочли Brexit очень успешным

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Только 4% жителей Великобритании полагают, что выход страны из Европейского союза (ЕС) - Brexit - прошел весьма успешно, свидетельствуют результаты опроса компании по анализу данных YouGov.

Согласно результатам социологического исследования, 4% респондентов ответили, что Brexit прошёл "очень хорошо". Ещё 14% считают, что выход Великобритании из ЕС прошёл "достаточно хорошо".

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При этом 32% опрошенных считают, что этот процесс реализовали "очень плохо". Среди оставшихся респондентов 21% придерживается мнения, что выход Великобритании из ЕС прошел "достаточно плохо" и еще 21% ответил, что Brexit осуществили "ни хорошо, ни плохо".

8% не знают, как оценить выход Великобритании из ЕС.

Компания провела опрос 29 сентября. В исследовании приняли участие 6 546 взрослых подданных Великобритании.

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Опрос проходил на фоне топливного кризиса в Великобритании, который увязывают с Brexit. Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие из них покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на подвозе продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.

Однако в британской топливной индустрии утверждали, что настоящая причина проблем состоит в панической скупке топлива потребителями, а не в его действительной нехватке. Компании BP, Shell и Esso в совместном заявлении заверили, что на британских предприятиях топлива достаточно и что компании работают в тесной координации с правительством для урегулирования кризиса.

Великобритания Brexit

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