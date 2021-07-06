Обсуждение роста добычи ОПЕК+ продолжилось после отмены встречи

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник, говорят источники "Интерфакса".

Администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит нарастить добычу с августа, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома, знакомых с обсуждением.

Несмотря на то, что США не являются участником переговоров, страна "пристально мониторит переговоры ОПЕК+ и их влияние на восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19", заявил этот чиновник.

"Должностные лица администрации взаимодействовали с соответствующими столицами, чтобы подтолкнуть к компромиссному решению, позволяющему продвигать предлагаемое увеличение добычи", - сказал он.

По словам чиновнков Белого дома, президент Джо Байден хочет, чтобы американцы имели доступ к доступным и надежным источникам энергии, в том числе на автозаправке. По мере того, как экономика США восстанавливается после пандемии COVID-19, крайне важно, чтобы поставки энергии не отставали, что требует стабильных условий на рынке нефти, говоря они.

Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года.

ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

"В данный момент нет необходимости в принятии решения о продлении срока действий соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года. Сделка действует еще девять месяцев, и у нас масса времени, чтобы обсудить ее позднее", - заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что "продление (сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года - ИФ) является базовым, а не второстепенным вопросом".