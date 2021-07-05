Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Встреча была назначена на 16:00 по московскому времени, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Все это время между разными министрами шли консультации, которые, вероятно, не привели к успеху.

Новой даты заседания пока не объявлено.