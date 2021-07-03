Тысяча "нет" - ОПЕК+ споткнулся об ОАЭ, переговоры о росте добычи продолжатся. Обзор

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Двухдневные переговоры ОПЕК+ на уровне министерского комитета, трехсторонних переговоров и полноформатной министерской встречи не привели к результату, который жаждет рынок - принятию решения об увеличении добычи нефти. ОАЭ, всегда считавшиеся союзником Саудовской Аравии, фактически заблокировали вариант Саудовской Аравии и России. Между тем США, крупнейший производитель нефти в мире, не склонен расстраиваться по этому поводу, намекая, что в мире достаточно свободных мощностей по добыче "черного золота".

Начало

Переговоры ОПЕК+ сразу обещали быть непростыми - цена на нефть превысила доковидный уровень, и многие участники рынка заговорили о возможном перегреве на рынке. Часть опасений была связана с тем, что другие производители могут нарастить добычу: себестоимость добычи американской сланцевой нефти колеблется на уровне $45-55 за баррель, и слишком высокие котировки могут увеличить производство нефти в США достаточно быстро, отвоевав долю рынка у самоограничивающихся стран ОПЕК+. Впрочем, кроме США в мире еще есть производители нефти, наращивающие добычу - Норвегия, Канада, Бразилия и другие.

Главы ряда российских компаний открыто заговорили о необходимости увеличить добычу странам ОПЕК+. "За" играли увеличивающийся спрос и растущие цены. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман был более сдержан. По его словам, он сохраняет осторожную позицию, но не исключает действий на нефтяном рынке. На фоне просьб потребителей нефти о снижении цен на нефть, принц признал, что ОПЕК+ играет роль в "укрощении и сдерживании" инфляции.

Факторами против увеличения добычи были опасения о новых карантинах ввиду распространения новых штаммов коронавируса, а также возможное снятие санкций с Ирана, что вывело бы на рынок минимум 1 млн б/с нефти. Переговоры о снятии санкций с Ирана пока не увенчались успехом.

Надежда

Накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - партнеры принципиально договорились о наращивании добычи. Как утверждают источники "Интерфакса", обсуждались варианты увеличения добычи с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц до декабря (всего на 2 млн б/с) и продления сделки до конца 2022 года. Обсуждался и вариант увеличения добычи на 400 тыс. б/с каждый месяц вплоть до сентября 2022 года, что "обнулило" бы все ограничения, принятые с мая 2020 года.

По условиям текущей беспрецедентной сделки, начавшейся с резким, вызванным пандемией, падением спроса на нефть, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи до мая 2022 года на 9,7 млн б/с с постепенным снижением ограничений до 5,8 млн б/с.

Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Однако зимой ситуация со спросом не выправилась настолько, чтобы ОПЕК+ захотел нарастить добычу на 2 млн б/с, - только на 0,5 млн б/с. Затем ОПЕК+ заморозил свои объемы на уровне января, кроме России и Казахстана, которые мелкими шажками наращивали добычу. Такое исключение было сделано "ввиду ситуации на внутреннем рынке". При этом Саудовская Аравия поддерживала рынок своими добровольными ограничениями на 1 млн б/с с февраля.

В течение мая-июля все страны ОПЕК+ наращивали добычу, а Саудовская Аравия постепенно снимала добровольные ограничения, выйдя, таким образом, со второго полугодия на объемы, согласованные на январь. За это время цена на нефть, падавшая в марте 2020 года до $23 за баррель, взлетела до $75 за баррель, при том, что до пандемии она не доходила даже до $70 за баррель.

Тысяча и одно "нет"

Однако пришла беда, откуда не ждали. Совершенно мирно прошла конференция ОПЕК, которая была в основном посвящена проводам на пенсию министра нефти Ирана Бижана Зангане, прослужившему на этом посту 16 лет, а также приветствию нового министра нефти Кувейта.

В тот же день затем состоялся министерский мониторинговый комитет, который обычно проходит до конференции ОПЕК, но в этот раз был смещен. На нем ОАЭ, член ОПЕК, высказал пожелание изменить свои базы отсчета добычи в рамках сделки с 3,2 до 3,8 млн б/с. Фактически ОАЭ просили увеличить свою добычу на эти довольно существенные для рынка 600 тыс. б/с. ОАЭ являются давними и тесными союзниками Саудовской Аравии. При этом, как утверждал господин Зангане, в ходе встречи стран ОПЕК, вопрос о будущих уровнях добычи ОПЕК+, не поднимался.

В результате полноформатная министерская встреча стран ОПЕК+ 1 июля так и не состоялась, поскольку переговоры комитета затянулись до вечера, и обе встречи были перенесены на пятницу, 2 июля.

В преддверии комитета представители Саудовской Аравии, России и ОАЭ снова провели переговоры, заседание снова было начато с огромным опозданием, но ОАЭ стояли на своем - нужно изменить референтную базу.

Переговоры были перенесены на уровень министров ОПЕК+, но шесть часов переговоров не сдвинули ОАЭ с мертвой точки - любые возможные варианты увеличения добычи и сроки продления сделки обуславливались ими изменением референтной базы, говорят источники "Интерфакса".

"Некоторые считают, что в прошлом они подвергались несправедливому обращению на определенном этапе (сделки ОПЕК+ - ИФ). Некоторые, похоже, рассматривают возможность увеличения своей добычи на фоне снижения референтной базы", - прокомментировал Зангане.

Ближе к полуночи по дубайскому времени министры ОПЕК+ приняли решение отложить переговоры на понедельник.

Параллельно, на другом краю Земли представитель госдепа Джен Псаки комментировала проблемы в переговорах ОПЕК+: "В настоящее время мы надеемся, что свободных мощностей по добыче нефти во всем мире имеется в достаточном количестве".