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Постпредство Британии при ОЗХО призвало РФ пролить свет на инцидент с Навальным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В постпредстве Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ждут от Москвы объяснений ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого, по версии Лондона, отравили химическим веществом группы "Новичок", а также правды об инциденте в Солсбери.

"Российская Федерация все еще должна предоставить объяснения относительно того, как известный оппозиционер подвергся нападению с использованием нервно-паралитического вещества группы "Новичок" на территории России в прошлом августе", - говорится в заявлении британского постпреда в ОЗХО Джоанны Ропер к 97-й сессии исполнительного совета Организации.

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Ропер подчеркнула, что вместо этого Россия пытается "сбить с толку, вызвать путаницу, очернить и избежать проверок".

Постпред Великобритании сравнила ситуацию с Навальным с "делом Скрипалей" и призвала Россию прояснить обстоятельство случившегося в этих двух инцидентах.

"Соединенное Королевство призывает Российскую Федерацию рассказать правду о программе "Новичок", рассказать правду о нападении в Солсбери в 2018 году и о нападении на Навального", - добавила Ропер.

97-я сессия исполнительного совета ОЗХО пройдет 6-9 июля.

ОЗХО 6 октября 2020 года объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла эти обвинения.

Алексей Навальный ОЗХО Великобритания

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