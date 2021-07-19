Думская комиссия попросила ОЗХО объяснить нестыковки в докладе о Навальном

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Думская комиссия по борьбе с иностранным вмешательством попросила гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариаса разъяснить несостыковки в докладе ОЗХО о случившемся с политиком Алексеем Навальным.

Текст письма за подписью главы комиссии Василия Пискарева "Интерфаксу" предоставили в пресс-службе комиссии.

Пискарев обратил внимание Ариаса на то, что в докладе о работе ОЗХО в 2020 году в пункте 1.41 говорится, что группа для оказания технической помощи по запросу Германии из-за ситуации с Навальным была направлена 20 августа 2020 года, в тот самый день, когда оппозиционеру стало плохо в самолете, вылетевшем из Томска в Москву.

"Вышеизложенная ситуация вызывает у нас серьезную обеспокоенность и требует со стороны Технического секретариата вразумительных разъяснений, поскольку столь вопиющий факт был представлен Исполнительным советом всего лишь как "техническая опечатка", что для нас абсолютно неубедительно", - говорится в письме.

Несоответствие дат в докладе говорит о "срежессированной провокации" по обвинению России в отравлении Навального, убежден Пискарев. Он попросил от ОЗХО разъяснений.

Также депутат попросил ОЗХО предоставить формулы химического вещества, которое эксперты организации нашли в пробах Навального.

Пискарев направил письмо и президенту Бундестага Вольфгангу Шойбле. В этом письме он обратил внимание депутаатов на "опечатку" в докладе ОЗХО, отмечает, что разъяснения об "опечатке" в Москве находят неубедительными, и выражает надежду на сохранение российско-германских отношений.

"Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено парламентариями Бундестага, и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы власти Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России <...>", - говорится в обращении.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин ранее рассказал, что постпред Германии при ОЗХО признала техническую ошибку в докладе, добавила, что ее при подготовке текста не заметила и пообещала внести в документ исправления через техсекретариат организации.

Представитель МИД Мария Захарова заявила 18 июля, что, по мнению Москвы, нестыковки в проекте доклада ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным являются злонамеренным и системным подлогом со стороны Запада.