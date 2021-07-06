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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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Во Франции всерьез обеспокоены штаммами COVID "дельта" и "эпсилон"

Во Франции всерьез обеспокоены штаммами COVID "дельта" и "эпсилон"
Фото: Alaattin Dogru/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Елисейском дворце обсуждают ситуацию с распространениями новых штаммов коронавируса, выражая особую обеспокоенность штаммами "дельта" и "эпсилон", сообщает во вторник телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники.

В администрации французского президента опасаются, что уже со следующей недели во Франции суточный прирост новых случаев COVID-19 может достичь 15-20 тыс. случаев.

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Помимо штамма "дельта", обеспокоенность властей связана с угрозой распространением штамма "эпсилон" - "американского варианта", который, как отмечает телеканал, по мнению медиков, способен частично "обходить полученный естественным путем или через вакцинацию иммунитет".

Накануне представитель правительства страны Габриэль Атталь заявил, что распространение штамма COVID-19 "дельта" во Франции грозит вылиться к концу июля в четвертую волну пандемии в этой стране.

Штамм "дельта" впервые был зафиксирован в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

По данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии выявили более 5,78 млн случаев заражения коронавирусом, более 111 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

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Франция коронавирус

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