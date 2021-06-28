В РФ не выявили случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В РФ не выявлено случаев заражения лямбда-вариантом коронавируса, распространение которого отмечено в странах Южной Америки, сообщили журналистам в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора в понедельник.

В "Векторе" добавили, что "первые генетические последовательности варианта лямбда относятся к образцам, полученным в 2020 году в Перу".

"Данный вариант имеет ряд характерных мутаций, и в том числе в гене S-белка, которые потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам. Изучение свойств данного варианта продолжается", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что с 14 июня лямбда-штамм COVID-19 "рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес".

Ранее в понедельник ряд СМИ сообщили, что случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, помимо стран Южной Америки, были выявлены в Великобритании. При этом ученые пока не знают, может ли он вызывать более тяжелое течение болезни, чем, к примеру, индийский (дельта) штамм, который, в том числе, в июне спровоцировал рост заболеваемости COVID-19 в России.

Помимо дельта-варианта, в Индии в июне был выявлен более заразный штамм "дельта-плюс", но в России пока случаи заражения им не зафиксированы.

По данным оперштаба, в РФ за минувшие сутки выявлено 21 650 новых случаев заражении COVID-19, 611 пациентов скончались.