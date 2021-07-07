Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 184,6 млн

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды составило 184 611 115, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний погибло 3 993 159 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 746 619 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605 905.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 663 665, а общее число умерших от последствий заражения составило 404 211.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 855 015 заболевших и умерло 526 892 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 514,4. В США на 1 млн жителей скончалось 1 867 человек, в Индии - 290, в Бразилии - 2 462.