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Байден назвал минимальным урон, нанесенный бизнесу кибератакой на Kaseya

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Недавняя кибератака против компании Kaseya, судя по имеющимся сейчас данным, не нанесла большого урона компаниям, заявил во вторник президент США Джо Байден.

В миреБайден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит МоскваБайден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит МоскваЧитать подробнее

"Сегодня утром я получил новые данные от наших специалистов по национальной безопасности. Судя по всему, атака нанесла минимальный ущерб бизнесу. Мы продолжаем собирать информацию о масштабах кибератаки", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Президент США заявил, что в течение следующих нескольких дней сможет рассказать больше по этой теме.

Ранее во вторник представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские специалисты по кибербезопасности продолжают изучать данные о хакерской атаке и пока не определили, кто несет за нее ответственность.

"Разведсообщество пока никому не приписало эту атаку. Специалисты в области кибербезопасности сошлись во мнениях на том, что REvil работает из России с сообщниками по всему миру, поэтому мы продолжим анализ произошедшего", - заявила она.

Ранее телеканал NBC сообщал, что за масштабной хакерской атакой на компанию Kaseya стоят русскоязычные хакеры из группировки REvil.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов - поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.

США Джо Байден Kaseya REvil

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