Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России, которые выбирают цели в США и других странах мира. О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы.

Президенты также обсудили работу своих команд, проведенную после саммита в Женеве.

"Эта работа привела к тому, что сегодня в СБ ООН удалось единогласно продлить механизм по трансграничной помощи в Сирии", - говорится в коммюнике Белого дома.

На момент его публикации на сайте Кремля не было сообщений о телефонном разговоре.

Пресс-секретарь Путина подтвердил "Интерфаксу", что "разговор был", сообщение о его содержании уже готовится.

Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала на брифинге, что "разговор продлился около часа".

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня. После этого саммита сообщалось, что американский лидер передал президенту России список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Салливана, Байден при этом указал: непозволительны будут как "связанные с государством кибератаки", так и криминальная активность в киберпространстве, исходящая с территории Росссии. По данным Bloomberg, в перечень вошли оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

9 июля СБ ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действие трансграничного механизма для доставки гумпомощи в Сирию через КПП "Баб-аль-Хава".

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после голосования выразила удовлетворение тем, что "США и Россия смогли сплотиться, чтобы поддержать инициативу, которая в течение 12 месяцев позволит помогать сирийскому народу". Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что "принятая сегодня резолюция - важнейшая веха на пути решения сирийского кризиса и преодоления его последствий".

"Совету сегодня удалось найти важную точку соприкосновения по такому сложному вопросу как трансграничный механизм поставок гуманитарной помощи в Сирию. И мы благодарны за это всем членам Совета, признательны нашим американским коллегам, работавшим в духе договоренностей, достигнутых в ходе женевского саммита Путина и Байдена", - заявил он.

Также он обратил внимание на то, что момент принятия этой резолюции является историческим, поскольку России и США удалось не только договориться, но и представить совместный текст, который в итоге поддержали все члены Совбеза ООН.

Западные СМИ, в свою очередь, поясняют, что резолюция предусматривает, что по истечении полугода генсек ООН Антониу Гутерриш должен будет представить доклад об использовании механизма. Если проблем не будет выявлено, то после доклада механизм продолжит работать еще полгода.