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Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва
Джо Байден
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что пока не уверен, имеют ли россияне отношение к недавней масштабной кибератаке, затронувшей американские компании.

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"Мы не уверены, что это были россияне", - сказал он корреспонденту Bloomberg в штате Мичиган.

По сообщениям западных СМИ, президент США, тем не менее, предупредил, что если же все-таки выяснится, что кибератаку провела Россия, США предпримут ответные меры.

Ранее компания Huntress Labs, специализирующуюся на кибербезопасности, сообщила, что масштабная кибератака при помощи вирусов-вымогателей затронула около 1 тыс. компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу. Урон хакеры нанесли не только непосредственно IT-компаниям, но и их клиентам. По данным компании ESET, кибератака затронула клиентов из 11 стран мира.

Американские СМИ предполагают, что авторы атаки - хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные.

Ранее сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Компания занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

В администрации США не раз подчеркивали, что поднимали и будут поднимать в диалоге с Россией тему хакерских атак, совершаемых, по мнению Вашингтона, связанными с российской разведкой хакерами и базирующимися в РФ кибермошенниками. В случае с последними, как считают в США, Москве следует предпринимать активные действия по поимке хакеров, пусть даже последние не связаны со спецслужбами РФ.

США Джо Байден

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