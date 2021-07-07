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Швейцария ввела санкции против 78 физлиц и семи организаций Белоруссии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Швейцария в среду присоединилась к решению Евросоюза ввести персональные санкции против ряда лиц и структур Белоруссии, сообщил Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам.

В санкционные списки швейцарские власти включили 78 физических и семь юридических лиц. Под санкции, в частности, попали президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сыновья Виктор и Дмитрий, а также супруга старшего сына Виктора - Лилия.

Кроме того, в санкционных списках оказался российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который ранее попал под аналогичные ограничительные меры Евросоюза.

Санкции вступают в силу 7 июля.

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В июне вступили в силу санкции ЕС против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии

"Это решение принято в связи с эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечалось в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕС.

До этого, в начале июня, Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков.

Впоследствии в июне в силу также вступили секторальные санкции ЕС против Минска. В общей сложности, под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

Белоруссия Швейцария

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