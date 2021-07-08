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Системы ПВО сбили ракету, направленную на посольство США в Багдаде

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Две ракеты были выпущены по посольству США в Зеленой зоне Багдада рано утром в четверг, сообщают арабские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала Al-Sumaria, система ПВО сбила одну из ракет, нацеленных на район американского посольства.

Сообщается, что вторая ракета упала недалеко от периметра зоны.

В ночь на 6 июля в районе посольства США в Ираке были уничтожены несколько ударных беспилотников.

Представители иракских шиитских группировок в свою очередь распространили в интернете информацию о том, что в налете на посольство были задействованы четыре беспилотника.

Накануне ракетному обстрелу подверглась военная база "Айн аль-Асад" в иракской провинции Анбар, на которой размещены американские военные.

США Ирак Багдад

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