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Несколько ударных беспилотников сбили в районе посольства США в Багдаде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Несколько ударных беспилотников уничтожены в ночь на вторник в районе посольства США в Ираке, которое расположено в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.

По его данным, для уничтожения беспилотников были задействованы системы ПВО, размещенные в этом районе города. Там также расположены дипломатические миссии ряда других государств и иракские административные учреждения.

Представители иракских шиитских группировок в свою очередь распространили в интернете информацию о том, что в налете на посольство были задействованы четыре беспилотника.

Накануне ракетному обстрелу подверглась военная база "Айн аль-Асад" в иракской провинции Анбар, на которой размещены американские военные.

Ирак США Багдад

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