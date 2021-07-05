Используемая армией США база в Ираке подверглась обстрелу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере три ракеты были выпущены по иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

По словам представителя возглавляемых США коалиционных сил, задействованных в военной операции "Непоколебимая решимость" Уэйна Маротто, информация об атаке начала поступать в 14:45 по местному времени, сейчас ведется оценка нанесенного ущерба.

В результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

"Аль-Арабийя" напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.

Впервые американские силы использовали базу ВВС "Айн-Асад", расположенную в иракской провинции Анбар, после вторжения в Ирак в 2003 году. Позже на ней разместились американские подразделения, которые противодействовали боевикам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Ираке и Сирии.