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ОДКБ отреагирует в случае нападения на Таджикистан из Афганистана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В случае нападения на Таджикистан из Афганистана, этот вопрос будет немедленно рассмотрен ОДКБ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Таджикистаном союзники. (...) И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ", - сказал он, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров напомнил, что представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу, и ситуация рассматривалась на заседании постоянного совета.

"Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", - резюмировал Лавров.

Около 1500 военных Афганистана в ходе вооруженных столкновений с талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) перешли на территорию Таджикистана за последние две недели.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

Таджикистан Афганистан ОДКБ Сергей Лавров

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