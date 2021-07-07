В Таджикистан перешли 1,5 тыс. афганских военных за две недели

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Около 1500 военных Афганистана в ходе вооруженных столкновений с талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) перешли на территорию Таджикистана за последние две недели, сообщил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов.

Как заявил Султонов на заседании постоянного совета ОДКБ, военнослужащие правительственных войск Афганистана перешли через приграничные участки в ходе вооруженных боестолкновений с талибами.

Представитель Таджикистана также сообщил, что в понедельник, 5 июля, талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

6 июля в Таджикистан на самолете Минобороны РФ прилетел начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров с оперативной группой для оценки ситуации на границе с Афганистаном. "Основной целью в работе оперативной группы является мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - заявил Сидоров, чьи слова привели в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Ситуация в Афганистане

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.