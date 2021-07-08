Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В США 36 штатов и округ Колумбия подали в суд Северного округа Калифорнии иск к Google. Как пишет Politico, они обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положений на рынке приложений для Android и в злоупотреблении влиянием на их разработчиков.

В иске они указали, что через Play Store распространяются более 90% приложений для Android, разработчики почти лишены выбора в средствах дистрибуции своих приложений, частично, поскольку Google проводила политику против потенциальных конкурентов, сообщает CNBC. По их оценке, Google стремится мешать продвижению альтернативных магазинов приложений. Право пользователей на выбор также ограничено, поскольку на многих гаджетах Android является единственной операционной системой, говорится в иске.

Как говорит истцы, компания с сентября планирует взимать 30% комиссии с продаж через Play Store цифровых товаров и услуг. Они хотят оспорить в суде это право Google, а также доминирующее положение компании на рынке для Android.

В Google иск расценили как необоснованный. Компания указала, что не запрещает пользователям устройств на Android загружать нужные им приложения из магазинов конкурентов или напрямую с сайтов разработчиков, как это делают некоторые другие операционные системы.

По мнению Google, за иском стоит группа крупных разработчиков приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play и не платить за них. А удовлетворение требований истцов приведет к росту издержек мелких разработчиков и ограничит их конкурентоспособность и возможности к развитию, говорится в блоге компании.

В числе истцов генпрокуроры штатов Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска.

Это четвертый антимонопольный иск к Google со стороны государства за последние 12 месяцев, отмечает CNBC.

Ранее Минюст США и несколько штатов оспорили в суде эксклюзивные контракты, с помощью которых Google обеспечивает статус по умолчанию для своих приложений на гаджетах на системе Android. Еще один иск оспаривает соглашение компании Facebook в сфере рекламных технологий, которое, по мнению прокуроров-республиканцев, нарушает антимонопольное законодательство. В третьем иске заявители утверждают, что Google ограничивает возможности поисковых систем, таких, как Yelp и Tripadvisor.