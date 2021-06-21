Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Германия начала антимонопольное расследование против Apple

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральное ведомство по картелям Германии начало расследование в отношении американской Apple Inc., чтобы оценить влияние компании на межрыночную конкуренцию.

Поводом для расследования стали полученные ведомством жалобы на то, что Apple использует практики, потенциально препятствующие конкуренции, в связи с выходом обновления операционной системы iOS 14.5, которое позволяет пользователям запрещать приложениям отслеживать их активность и делиться данными с другими приложениями или сайтами.

В РоссииФАС оштрафовала Apple на $12 млнФАС оштрафовала Apple на $12 млнЧитать подробнее

В сообщении ведомства говорится, что оно намеревается установить, создает ли операционная система iOS для iPhone экосистему, которая действует на нескольких рынках, что потенциально затрудняет для других компаний возможность для конкуренции.

Расследование также будет сфокусировано на технологических и финансовых ресурсах Apple, доступе к данным и на магазине приложений App Store, который позволяет компании "во многом влиять на деловую активность третьих сторон", отмечается в сообщении.

Ведомство также получило жалобы в связи с тем, что Apple предустанавливает собственные приложения, в то время как разработчики приложений критикуют обязательную необходимость пользоваться системой встроенных покупок Apple и связанную с ней комиссию в размере до 30%, которую взимает компания.

Apple стала четвертой крупной технологической компанией, в отношении которой принимает меры ведомство. Аналогичные расследования были возбуждены в отношении Google, Amazon.com Inc. и Facebook Inc. ранее в текущем году.

Акции Apple в ходе предварительных торгов в понедельник дешевеют на 0,1%.

Германия Apple

Новости по теме

Новости

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Фондовый рынок США закрылся снижением

Фондовый рынок США закрылся снижением

Европейские фондовые индексы обновили минимумы

Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор

Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор

Евро опустился ниже 86 руб. впервые с 12 августа 2020 года

В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве

В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');